Командование ВСУ не исключило отход из Северодонецка

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) не исключает отход из Северодонецка, написал глава Луганской областной администрации Сергей Гайдай в своем Telegram.

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«Не исключено, что для того, чтобы не попасть в окружение, придется отойти», — заявил он.

Ранее офицер Народной милиции (НМ) Луганской народной республики (ЛНР) Андрей Марочко сообщил, что силы республики взяли под контроль ключевой для ВСУ мост между Лисичанском и Северодонецком. По его словам, это единственный способ прохода тяжелой техники ВСУ в этом районе.