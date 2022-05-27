На Украине арестовали давшего интервью ​​The Washington Post командира ВСУ

Командир роты Вооруженных сил Украины (ВСУ) Сергей Лапко в интервью The Washington Post рассказал о тяжелом положении украинской армии, однако после публикации статьи его уволили и арестовали. Об этом говорится в материале издания.

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Лапко был назначен командиром 5-го отдельного стрелкового батальона, у него в подчинении находились 120 человек. Старший лейтенант Виталий Хрус, который тоже дал интервью, стал командиром взвода под командованием Лапко. «Наше командование не берет на себя никакой ответственности. Они ставят себе в заслугу только наши достижения. Они не оказывают нам никакой поддержки», — пожаловался Лапко.

Лапко и Хрус рассказали, что им вручили автоматы АК-47 и провели тренировку, которая длилась менее получаса. Когда они выпустили 30 пуль, им сказали, что не выдадут больше, поскольку боеприпасы слишком дорогие. Рассказывая об условиях, они также поделились, что, когда из-за обстрела их системы снабжения были прерваны на два дня, военные были вынуждены довольствоваться одной картофелиной в день. С водой также возникали проблемы.

Помимо винтовок и ручных гранат, единственным оружием, которое им дали, было несколько гранатометов. Лапко также рассказал, что раненых солдат не эвакуировали достаточно быстро, поэтому многие умирали.

В понедельник, 23 мая, через пару часов после того, как Лапко и Хрус дали интервью, сотрудники службы военной безопасности Украины прибыли в их отель и задержали нескольких человек из их роты, обвинив в дезертирстве. Лапко был отстранен от командования в соответствии с приказом. На данный момент он содержится на базе в Лисичанске.