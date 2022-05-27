Минобороны заявило о сорванной попытке ВСУ создать переправу через реку

В районе населенного пункта Завгороднее Харьковской области при ударе по понтонной роте была сорвана попытка наведения понтонной переправы Вооруженных сил Украины (ВСУ) через реку Северский Донец. Об этом журналистам заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

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По данным ведомства, российские ракетные войска и артиллерия поразили 77 пунктов управления подразделений ВСУ, 412 районов сосредоточения живой силы и военной техники, 53 артиллерийских огневых позиций.

Ранее в министерстве обороны сообщили, что российские системы противовоздушной обороны сбили самолет МиГ-29 ВСУ. Самолет был сбит в районе населенного пункта Беляры Одесской области Украины, уточнили в ведомстве.