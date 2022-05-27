Власти Запорожской области заявили о подготовке Киева к сдаче Запорожья

Киев готовится к сдаче города Запорожье. Об этом сообщил член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Владимир Рогов, передает РИА Новости.
По его словам, очередь Запорожья наступит после того, как будет освобожден Донбасс. Рогов также отметил, что это понимают и находящиеся в городе представители украинских властей, которые «практически в круглосуточном режиме» обсуждают эвакуацию.
«Представители [президента Украины Владимира] Зеленского в городе уже находятся на низком старте, ищут отступные пути для эвакуации, а также вывозят из города все наиболее ценное», — добавил он.
Ранее Рогов заявлял, что после освобождения Запорожская область возьмет курс на вхождение в состав России. Представитель ВГА подчеркнул, что регион «должен стать полноценным субъектом Российской Федерации», и указал на то, что местные жители являются «абсолютно русскими по ментальности».