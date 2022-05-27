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18 минут назад

Власти Запорожской области заявили о подготовке Киева к сдаче Запорожья

Lenta.ru

Киев готовится к сдаче города Запорожье. Об этом сообщил член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Владимир Рогов, передает РИА Новости.

Власти Запорожской области заявили о подготовке Киева к сдаче Запорожья
Фото: legion-media.rulegion-media.ru

По его словам, очередь Запорожья наступит после того, как будет освобожден Донбасс. Рогов также отметил, что это понимают и находящиеся в городе представители украинских властей, которые «практически в круглосуточном режиме» обсуждают эвакуацию.

«Представители [президента Украины Владимира] Зеленского в городе уже находятся на низком старте, ищут отступные пути для эвакуации, а также вывозят из города все наиболее ценное», — добавил он.

Ранее Рогов заявлял, что после освобождения Запорожская область возьмет курс на вхождение в состав России. Представитель ВГА подчеркнул, что регион «должен стать полноценным субъектом Российской Федерации», и указал на то, что местные жители являются «абсолютно русскими по ментальности».

Армия,Владимир Рогов,
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