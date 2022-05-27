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39 минут назад

В Запорожской области заявили о желании Киева сдать областной центр

Елена Прошина

Киевские власти готовятся к сдаче города Запорожье, сообщил РИА Новости член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.

В Запорожской области заявили о подготовке Киева сдать областной центр
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ранее он сообщал, что от украинских националистов освобождено и находится под контролем российской армии две трети области. В настоящее время под украинским контролем остается областной центр - город Запорожье.

«Запорожье будет освобождено. Это понимают и наши противники. Поэтому сейчас практически в круглосуточном режиме там идет обсуждение по эвакуации. Представители Зеленского в городе уже находятся на низком старте, ищут отступные пути для эвакуации, а также вывозят из города все наиболее ценное», - отметил Рогов.

Он добавил, что взятие города Запорожье ВС РФ начнется после освобождения Донбасса.

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Ранее сообщалось, что Запорожская и Херсонская области начали переходить на российские номера телефонов, там уже начали продавать российские SIM-карты. В Запорожье название оператора, предоставляющего услуги связи, пока не называют. В Херсонской области работают крымские компании.

Армия,Владимир Рогов,Верховный суд,
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