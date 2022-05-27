В Запорожской области заявили о подготовке Киева сдать областной центр

«Запорожье будет освобождено. Это понимают и наши противники. Поэтому сейчас практически в круглосуточном режиме там идет обсуждение по эвакуации. Представители Зеленского в городе уже находятся на низком старте, ищут отступные пути для эвакуации, а также вывозят из города все наиболее ценное», - отметил Рогов.