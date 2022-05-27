Арестович похвалил российскую армию

Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что у российской армии талантливые командиры и высокий уровень оперативного управления. Об этом сообщает «Фокус».

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Арестович отметил, что, «по непроверенным данным», украинские военные потеряли контроль над городом Лиман, расположенном в Краматорском районе Донецкой области

По мнению Арестовича, ситуация в Лимане продемонстрировала эффективность российской армии.

«Там очень талантливые командиры и это показывает возросший уровень оперативного управления и умений российской армии», - заявил он.

Ранее Арестович заявил, что июнь будет тяжелым месяцем для украинцев. Он связал это с «неврозом, проблемами на фронте, ожиданием удара в спину от западных союзников и экономической тяжестью».

Он подчеркнул, что Украина лишилась половины экономики, поэтому люди в стране столкнутся с «депрессией, которая будет доходить до паники».