Военные базы Украины в Запорожье передадут российской армии

"Военные базы Украины, любые военные объекты Украины, расположенные на территории Запорожской области, безусловно, следуют и будут отданы российской армии и Росгвардии, потому что Украине они больше не нужны - здесь будет Россия. Естественно, большое внимание российских войск будет направлено на то, чтобы украинский режим не смог нанести вред жителям освобожденных территорий. И для этого, конечно же, понадобятся базы и военные объекты", - сказал он.