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10 минут назад

Военные базы Украины в Запорожье передадут российской армии

ТАССиещё 2

Украинские военные базы и другие военные объекты в Запорожской области должны быть переданы ВС РФ.

Военные базы Украины в Запорожье передадут российской армии
Фото: ТАССТАСС

Об этом заявил ТАСС в пятницу заместитель начальника ГУ МВД по Запорожской области Алексей Селиванов.

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"Военные базы Украины, любые военные объекты Украины, расположенные на территории Запорожской области, безусловно, следуют и будут отданы российской армии и Росгвардии, потому что Украине они больше не нужны - здесь будет Россия. Естественно, большое внимание российских войск будет направлено на то, чтобы украинский режим не смог нанести вред жителям освобожденных территорий. И для этого, конечно же, понадобятся базы и военные объекты", - сказал он.

Армия,Алексей Селиванов,Верховный суд,Росгвардия,
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