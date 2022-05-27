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41 минуту назад

В США нашли «ахиллесову пяту» Пентагона

Елена Прошина

Количество желающих вступить в армию США опустилось до минимального уровня. Это стало серьезной проблемой для реализации военных Планов Пентагона. Об этом заявил журналист Крис Хеджес в колонке для MintPress News, сообщает РИА Новости.

В США нашли «ахиллесову пяту» Пентагона
Фото: ТАССТАСС

По его словам, всего 7% населения США имеют опыт военной службы. Это крайне низкий показатель. Нежелание граждан США служить в американской армии — тщательно скрываемая «ахиллесова пята» Пентагона, утверждает Хеджес.

Он пояснил, что использование контрактной армии приводит к ограничению по числу доступного личного состава. Это ограничение становится причиной замедленной реализации глобальных амбиций Пентагона.

Хеджес выразил уверенность, что именно поэтому США безуспешно пытались увеличить собственные военные силы во время конфликтов на Ближнем Востоке. Он напомнил, что Пентагон использовал для этого все доступные методы — солдатам, например, произвольно продлевали контракты. Ряды личного состава руководство США пытались увеличить за счет найма сотрудников частных военных подрядных организаций.

Однако журналист подчеркнул, что все это не привело к ожидаемым результатам.

«Увеличение численности войск любыми путями все равно не смогло привести к победам в войнах в Ираке и Афганистане», — констатировал Хеджес.

Армия,Крис Хеджес,Пентагон,
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