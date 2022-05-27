Военные базы ВСУ в Запорожской области предложили передать России

«Мое глубокое убеждение, что залогом безопасности Запорожской области должно быть постоянное присутствие российской армии. Это даст нам понимание, спокойствие и гарантии безопасности. Местом размещения российской военной базы может стать теперь уже бывшая украинская военно-морская база «Восток», расположенная в освобожденном городе Бердянск на берегу Азовского моря. Еще полезнее будет военно-воздушная база в Мелитополе», – заявил Рогов в беседе с РИА «Новости».