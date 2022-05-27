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23 минуты назад

Военные базы ВСУ в Запорожской области предложили передать России

Деловая газета "Взгляд"иещё 4

Для обеспечения безопасности жителей Запорожской области украинские военные базы на приазовской части освобожденных территорий Украины необходимо передать России, заявил член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов.

Военные базы ВСУ в Запорожской области предложили передать России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Мое глубокое убеждение, что залогом безопасности Запорожской области должно быть постоянное присутствие российской армии. Это даст нам понимание, спокойствие и гарантии безопасности. Местом размещения российской военной базы может стать теперь уже бывшая украинская военно-морская база «Восток», расположенная в освобожденном городе Бердянск на берегу Азовского моря. Еще полезнее будет военно-воздушная база в Мелитополе», – заявил Рогов в беседе с РИА «Новости».

Напомним, в среду президент Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении гражданства России жителями Запорожской и Херсонской областей Украины. В тот же день Запорожская область вернула герб времен Российской Империи. Днем ранее разместить в регионе российскую военную базу попросили власти Херсонской области.

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Во время спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом.

Армия,Владимир Рогов,Владимир Путин,
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