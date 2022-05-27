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58 минут назад

В США рассказали об «ахиллесовой пяте» Пентагона

Lenta.ru

Журналист Крис Хеджес заявил, что нехватка желающих служить в рядах Вооруженных сил (ВС) США является серьезной проблемой для Пентагона. Об этом он написал в колонке для издания MintPress News.

В США рассказали об «ахиллесовой пяте» Пентагона
Фото: ТАССТАСС

Хеджес рассказал об «ахиллесовой пяте» Пентагона и назвал нежелание американцев служить в ВС США слабым местом министерства.

«Крошечный процент желающих служить в американской армии (всего семь населения США имеют опыт военной службы) является тщательно скрываемой "ахиллесовой пятой" наших милитаристов», — написал он.

По мнению автора материала, использование военных сил, служащих по контракту, ограничивает количество доступного личного состава. В свою очередь это приводит к трудностям в реализации планов Пентагона.

Именно поэтому в ходе конфликтов на Ближнем Востоке США стремились к увеличению собственных сил разными методами. В частности, военным произвольно продлевали контракты. Ряды личного состава пробовали расширить с помощью привлечения сотрудников частных военных подрядных организаций.

«Увеличение численности войск любыми путями все равно не смогло привести к победам в войнах в Ираке и Афганистане», — заключил Хеджес.

Армия,Крис Хеджес,Пентагон,
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