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1 час назад

США объявят о новой военной помощи Украине

Елена Прошина

Администрация президента США Джо Байдена готова объявить об увеличении количества вооружений, поставляемых на Украину в качестве военной помощи. Они планируют добавить в список передовые ракетные системы большой дальности. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники в американской администрации, передает портал «Известия».

США объявят о новой военной помощи Украине
Фото: ТАСС/Пресс-служба Минобороны РФТАСС/Пресс-служба Минобороны РФ

По информации телеканала, США могут объявить об увеличении пакета помощи Киеву уже на следующей неделе. Предположительно список военной помощи Украине пополнится поставками реактивной системы залпового огня (РСЗО).

Как сообщает CNN, власти Киева рассчитывают на это вооружение, так как оно предоставит им возможность запускать ракеты на сотни километров. Американские системы по этому параметру превосходят любую систему вооружения, которая есть в арсенале ВСУ. В материале уточняется, что поставки РСЗО могут изменить «правила игры» в пользу Украины.

Также Киев запросил высокомобильную артиллерийскую ракетную систему HIMARS. Это легкая колесная система, которая может стрелять теми же боеприпасами, что и РСЗО, а также запускать ракеты на расстояние до 300 км.

При этом ранее Белый дом игнорировал требования Киева из опасений, что власти Украины используют данное вооружение для обстрелов территории России.

Армия,Джозеф Байден,Администрация США,
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