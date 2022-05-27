США объявят о новой военной помощи Украине

Администрация президента США Джо Байдена готова объявить об увеличении количества вооружений, поставляемых на Украину в качестве военной помощи. Они планируют добавить в список передовые ракетные системы большой дальности. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники в американской администрации, передает портал «Известия».

Фото: ТАСС/Пресс-служба Минобороны РФ ТАСС/Пресс-служба Минобороны РФ

По информации телеканала, США могут объявить об увеличении пакета помощи Киеву уже на следующей неделе. Предположительно список военной помощи Украине пополнится поставками реактивной системы залпового огня (РСЗО).

Как сообщает CNN, власти Киева рассчитывают на это вооружение, так как оно предоставит им возможность запускать ракеты на сотни километров. Американские системы по этому параметру превосходят любую систему вооружения, которая есть в арсенале ВСУ. В материале уточняется, что поставки РСЗО могут изменить «правила игры» в пользу Украины.

Также Киев запросил высокомобильную артиллерийскую ракетную систему HIMARS. Это легкая колесная система, которая может стрелять теми же боеприпасами, что и РСЗО, а также запускать ракеты на расстояние до 300 км.