Стало известно о создании берегового комплекса под «Циркон»

«Реутовское НПО машиностроения ведет разработку новейшего берегового ракетного комплекса под гиперзвуковую ракету "Циркон". Предполагается, что он может поступить на вооружение Военно-морского флота до завершения 2022 года», — заявил один из источников.

Ранее стало известно, что Военно-морской флот (ВМФ) России получит 20 боевых кораблей, пять катеров, а также 21 судно обеспечения в 2022 году. Также отмечается, что в рамках гособоронзаказа в 2021 году было заложено шесть судов обеспечения и десять кораблей. В состав ВМФ приняли девять боевых катеров, 13 судов обеспечения и шесть боевых кораблей.