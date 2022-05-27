ФСБ заявила о развертывании войск Украины на границе с Россией с 2014 года

Первый заместитель директора Федеральной службы безопасности, руководитель Пограничной службы ФСБ России Владимир Кулишов в интервью «Российской газете» заявил, что Украина с 2014 года развертывала на границе с Россией войсковые формирования.

Фото: ТАСС ТАСС

«При поддержке западных партнеров украинская сторона вела интенсивные военные приготовления, сопровождаемые развертыванием в приграничных с Российской Федерацией районах войсковых формирований», — сообщил генерал.

По словам Кулишова, это происходило в условиях активной антироссийской пропаганды. С 2014 года было произведено более 40 подобных акций.

Российские пограничники и территориальные органы безопасности пресекли более 120 провокаций в отношении граждан, а также кораблей и иных субъектов экономической деятельности в акваториях Черного и Азовского морей, добавил глава Погранслужбы ФСБ.