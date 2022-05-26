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40 минут назад

Стало известно о вылетах украинских вертолетов на помощь военным с «Азовстали»

Lenta.ru

Глава Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов в интервью The War Zone заявил, что на помощь украинским военным, находящимся на территории завода «Азовсталь» в Мариуполе, вылетали вертолеты.

Стало известно о вылетах украинских вертолетов на помощь военным с «Азовстали»
Фото: ТАССТАСС

По его словам, экипажи воздушных судов Ми-8 совершили семь вылетов, доставляя на металлургический комбинат необходимые боеприпасы и медикаменты. Операция была спланирована и проведена военной разведкой Министерства обороны Украины, указал руководитель ГУР.

Буданов сообщил, что вертолеты летели по два, один раз по четыре, из 16 задействованных три машины были уничтожены. Он не раскрыл подробности, сколько украинских летчиков погибло, и когда именно производились вылеты.

Ранее офицер батальона «Восток» Донецкой народной республики (ДНР) с позывным «Араб» объяснил причину, по которой украинские военные, находившиеся на территории завода «Азовсталь» в Мариуполе, сдались в плен. Он отметил, что военнослужащие приняли решение выйти из подземелий предприятия не потому, что у них не хватало еды, а из-за падения боевого духа.

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