Стало известно о вылетах украинских вертолетов на помощь военным с «Азовстали»

Глава Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов в интервью The War Zone заявил, что на помощь украинским военным, находящимся на территории завода «Азовсталь» в Мариуполе, вылетали вертолеты.

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По его словам, экипажи воздушных судов Ми-8 совершили семь вылетов, доставляя на металлургический комбинат необходимые боеприпасы и медикаменты. Операция была спланирована и проведена военной разведкой Министерства обороны Украины, указал руководитель ГУР.

Буданов сообщил, что вертолеты летели по два, один раз по четыре, из 16 задействованных три машины были уничтожены. Он не раскрыл подробности, сколько украинских летчиков погибло, и когда именно производились вылеты.