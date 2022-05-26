ВСУ ищут наемников из-за проблем с набором солдат

Вооруженные силы Украины объявили о создании нового батальона территориальной защиты в Харькове. За вступление в его ряды обещают денежное вознаграждение. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу 229 отдельного батальона территориальной обороны.

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Там подчеркнули, что подразделение будет занимать обороной «именно Харькова». Всем желающим вступить в его ряды гарантируют вооружение, военную амуницию, официальное оформление, госльготы и выплату денежного довольствия. При этом принимать в новый батальон не будут граждан с судимостью, проблемами с алкоголем и наркотиками.

По мнению полковника запаса, участника боевых действий в Афганистане и завкафедрой политологии и социологии РЭУ имени Плеханова Андрея Кошкина, за счет денег киевские власти пытаются решить проблему с недостатком боевой силы.

«На сегодняшний день у Украины есть людские ресурсы, но режим не может обеспечить мотивы. Сначала была идея, но идеалы нынешнего киевского руководства никто не хочет идти защищать», — отметил он в беседе с URA.RU.