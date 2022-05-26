НАТО изменит отношение к России в своей новой стратегии

Новая стратегия НАТО, которую альянс обсудит на саммите в Мадриде в июне, не будет рассматривать РФ как стратегического партнера. Как сообщает портал Capital.gr, об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.
«Стратегическая концепция является важнейшим документом НАТО, после нашего учредительного договора, Вашингтонского договора. Последняя стратегическая концепция была согласована в 2010 году. С тех пор мир радикально изменился. И это должно быть отражено в новой стратегической концепции», — заявил он.
Столтенберг подчеркнул, что альянс должен адаптироваться под меняющиеся условия, а в концепции будет прописано укрепление военной позиции против «более агрессивной России». Кроме того, обновленный документ отразит угрозы с других направлений — «с юга, терроризма, в киберпространстве, влияние изменения климата на безопасность и многие другие вопросы».
Генсек также отметил, что подъем Китая имеет последствия для США и Европы.
«Мы видим, что сейчас у Китая второй по величине оборонный бюджет в мире. Мы видим, что он вкладывает значительные средства в современные ядерные средства, которые также могут достигать всей территории НАТО. Мы видим, что Китай не разделяет наших ценностей», — заявил он.
При этом Столтенберг сказал, что не считает Китай противником и отметил, что необходимо продолжать обсуждение различных вопросов, в том числе по контролю над вооружениями, с Пекином.