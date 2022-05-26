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1 час назад

НАТО изменит отношение к России в своей новой стратегии

Елена Прошина

Новая стратегия НАТО, которую альянс обсудит на саммите в Мадриде в июне, не будет рассматривать РФ как стратегического партнера. Как сообщает портал Capital.gr, об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

НАТО изменит отношение к России в своей новой стратегии
Фото: ReutersReuters

«Стратегическая концепция является важнейшим документом НАТО, после нашего учредительного договора, Вашингтонского договора. Последняя стратегическая концепция была согласована в 2010 году. С тех пор мир радикально изменился. И это должно быть отражено в новой стратегической концепции», — заявил он.

Столтенберг подчеркнул, что альянс должен адаптироваться под меняющиеся условия, а в концепции будет прописано укрепление военной позиции против «более агрессивной России». Кроме того, обновленный документ отразит угрозы с других направлений — «с юга, терроризма, в киберпространстве, влияние изменения климата на безопасность и многие другие вопросы».

Столтенберг призвал страны НАТО готовиться к длительной поддержке Украины

Генсек также отметил, что подъем Китая имеет последствия для США и Европы.

«Мы видим, что сейчас у Китая второй по величине оборонный бюджет в мире. Мы видим, что он вкладывает значительные средства в современные ядерные средства, которые также могут достигать всей территории НАТО. Мы видим, что Китай не разделяет наших ценностей», — заявил он.

При этом Столтенберг сказал, что не считает Китай противником и отметил, что необходимо продолжать обсуждение различных вопросов, в том числе по контролю над вооружениями, с Пекином.

Армия,Йенс Столтенберг,НАТО,
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