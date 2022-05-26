НАТО изменит отношение к России в своей новой стратегии

Новая стратегия НАТО, которую альянс обсудит на саммите в Мадриде в июне, не будет рассматривать РФ как стратегического партнера. Как сообщает портал Capital.gr, об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

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«Стратегическая концепция является важнейшим документом НАТО, после нашего учредительного договора, Вашингтонского договора. Последняя стратегическая концепция была согласована в 2010 году. С тех пор мир радикально изменился. И это должно быть отражено в новой стратегической концепции», — заявил он.

Столтенберг подчеркнул, что альянс должен адаптироваться под меняющиеся условия, а в концепции будет прописано укрепление военной позиции против «более агрессивной России». Кроме того, обновленный документ отразит угрозы с других направлений — «с юга, терроризма, в киберпространстве, влияние изменения климата на безопасность и многие другие вопросы».

Генсек также отметил, что подъем Китая имеет последствия для США и Европы.

«Мы видим, что сейчас у Китая второй по величине оборонный бюджет в мире. Мы видим, что он вкладывает значительные средства в современные ядерные средства, которые также могут достигать всей территории НАТО. Мы видим, что Китай не разделяет наших ценностей», — заявил он.