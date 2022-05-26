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56 минут назад

Работу боевых экипажей российских САУ показали изнутри

Lenta.ru

Работу экипажей российских самоходных гаубиц 2С1 «Гвоздика» в ходе специальной военной операции (СВО) по защите Донбасса показали изнутри. Военный корреспондент Денис Кулага продемонстрировал работу наводчика самоходной артиллерийской установки (САУ) и процесс наведения орудия. Соответствующее видео опубликовали «Известия».

Работу боевых экипажей российских САУ показали изнутри
Фото: Lenta.ruLenta.ru

«Так выглядит работа боевых экипажей внутри. В самой кабине сейчас наводчик получает координаты цели и за считаные секунды наводит орудие», — сообщил он.

Базовую модификацию 2С1 разработали в 1969 году. «Гвоздика» предназначена для подавления и уничтожения огневых точек, живой силы, артиллерийских и минометных батарей. Машина получила нарезную гаубицу калибра 122 миллиметра.

В марте артиллеристы Балтфлота провели учения в Калининградской области. Десант условного противника поразили огнем САУ 2С1 и реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град».

В январе на полигоне под Воронежем подразделения Западного военного округа (ЗВО) применили установку УР-77 на шасси «Гвоздики» в ходе учений.

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