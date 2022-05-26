Арестович признал успех российской армии в ходе спецоперации

Советник президента Украины Владимира Зеленского Алексей Арестович признал, что Киев проиграл России по темпам и не исключил возвращения российских войск на север Украины. Об этом пишет «Газета.ру».
«Неприятная ситуация. Мы проиграли сейчас российской армии по темпам. Российская сторона успела накопить резервы раньше, чем мы. Они ускоренно очень это делают — использовали все возможные силы и средства централизованного государства», - заявил Арестович.
Он добавил, что на фронте складывается «крайне тяжелая» ситуация. Ожидается «усиление давления» по линии Херсон — Запорожье. Он также рассказал, что в украинском обществе произошел «очень сильный раскол», вызванный усталостью от военных действий и претензиями друг к другу.
«Народ начал конкретно срываться друг на друга, конкретно истерить обвинениями... А, давайте представим, что на это накладывается падение Северодонецка, попадание нашей группировки в окружение. Что начнется в нашем обществе?» — отметил политик.
По его словам, Украина может выйти из тяжелого положения после поступления помощи от Запада, которая поступит через месяц-полтора.
Ранее Арестович обвинил Германию в неудачах украинской армии. Он заявил, что на Украину до сих пор не поступило оружие, за поставку которого проголосовал бундестаг, из-за чего Россия имеет на Украине тактический успех.