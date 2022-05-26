Арестович признал успех российской армии в ходе спецоперации

Советник президента Украины Владимира Зеленского Алексей Арестович признал, что Киев проиграл России по темпам и не исключил возвращения российских войск на север Украины. Об этом пишет «Газета.ру».

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«Неприятная ситуация. Мы проиграли сейчас российской армии по темпам. Российская сторона успела накопить резервы раньше, чем мы. Они ускоренно очень это делают — использовали все возможные силы и средства централизованного государства», - заявил Арестович.

Он добавил, что на фронте складывается «крайне тяжелая» ситуация. Ожидается «усиление давления» по линии Херсон — Запорожье. Он также рассказал, что в украинском обществе произошел «очень сильный раскол», вызванный усталостью от военных действий и претензиями друг к другу.

«Народ начал конкретно срываться друг на друга, конкретно истерить обвинениями... А, давайте представим, что на это накладывается падение Северодонецка, попадание нашей группировки в окружение. Что начнется в нашем обществе?» — отметил политик.

По его словам, Украина может выйти из тяжелого положения после поступления помощи от Запада, которая поступит через месяц-полтора.