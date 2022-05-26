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27 минут назад

Глава Курской области сообщил об обстреле села ВСУ

Мария Иванова

Губернатор Курской области Роман Старовойт заявил, что 26 мая украинские военные обстреляли окраину села Воробжа. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Глава Курской области сообщил об обстреле села ВСУ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В результате обстрела были повреждены несколько домов и здание школы.

«Наши военные отработали цели, однако враг сумел нанести повреждения нескольким домам», - написал Старовойт.

По предварительной информации, местные жители при обстреле не пострадали.

Ранее Старовойт заявил о поступившей информации о «хлопках» в Суджанском районе возле сел Нижнемахово и Воробжа.

Накануне, 25 мая, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил об обстреле села Журавлевка со стороны Украины. По его информации, один человек пострадал, повреждения получили пять домов.

Армия,Вячеслав Гладков,Роман Старовойт,
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