Глава Курской области сообщил об обстреле села ВСУ

Губернатор Курской области Роман Старовойт заявил, что 26 мая украинские военные обстреляли окраину села Воробжа. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

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В результате обстрела были повреждены несколько домов и здание школы.

«Наши военные отработали цели, однако враг сумел нанести повреждения нескольким домам», - написал Старовойт.

По предварительной информации, местные жители при обстреле не пострадали.

Ранее Старовойт заявил о поступившей информации о «хлопках» в Суджанском районе возле сел Нижнемахово и Воробжа.