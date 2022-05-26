Глава Курской области сообщил об обстреле села ВСУ

Губернатор Курской области Роман Старовойт заявил, что 26 мая украинские военные обстреляли окраину села Воробжа. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
В результате обстрела были повреждены несколько домов и здание школы.
«Наши военные отработали цели, однако враг сумел нанести повреждения нескольким домам», - написал Старовойт.
По предварительной информации, местные жители при обстреле не пострадали.
Ранее Старовойт заявил о поступившей информации о «хлопках» в Суджанском районе возле сел Нижнемахово и Воробжа.
Накануне, 25 мая, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил об обстреле села Журавлевка со стороны Украины. По его информации, один человек пострадал, повреждения получили пять домов.