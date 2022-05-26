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1 час назад

МИД России уличил Украину в мобилизации IT-армии

Алиса Селезнёва

Украина мобилизовала IT-армию, чтобы наносить ущерб инфраструктуре России. Об этом заявил ТАСС заместитель министра иностранных дел РФ Олег Сыромолотов.

МИД России уличил Украину в мобилизации IT-армии
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

По его словам, мобилизации способствовали спецслужбы США и американское военное ведомство.

«При содействии Пентагона и спецслужб США мобилизована украинская IT-армия под задачу нанесения ущерба инфраструктуре России и ее союзников», - пояснил Олег Сыромолотов.

Ранее замминистра цифровой трансформации Украины Александр Борняков объявил о создании на фоне российской операции «первой в мире IT-армии».

В свою очередь официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что в рядах нового диджитал-формирования «будут рады видеть самых отъявленных хакеров, цифровых преступников и прочий киберсброд со всего света». При этом, по ее словам, Киев «открыто благословил своих подопечных на интернет-терроризм».

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