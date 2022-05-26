МИД России уличил Украину в мобилизации IT-армии

Украина мобилизовала IT-армию, чтобы наносить ущерб инфраструктуре России . Об этом заявил ТАСС заместитель министра иностранных дел РФ Олег Сыромолотов .

«При содействии Пентагона и спецслужб США мобилизована украинская IT-армия под задачу нанесения ущерба инфраструктуре России и ее союзников», - пояснил Олег Сыромолотов.

В свою очередь официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что в рядах нового диджитал-формирования «будут рады видеть самых отъявленных хакеров, цифровых преступников и прочий киберсброд со всего света». При этом, по ее словам, Киев «открыто благословил своих подопечных на интернет-терроризм».