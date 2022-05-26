Армия России уничтожила радиолокатор комплекса С-300 на Украине

Российские войска уничтожили радиолокатор подсвета и наведения украинской зенитной ракетной системы (ЗРС) С-300 в районе Чугуева Харьковской области. Об этом журналистам сообщил официальный представитель Минобороны России

Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости Министерство обороны РФ / РИА Новости

Кроме того, была уничтожена пусковая установка зенитного ракетного комплекса «Оса-АКМ» в районе Николаевки Донецкой народной республики (ДНР).

Ранее стало известно, что российскими системами противовоздушной обороны (ПВО) были уничтожены 13 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ), два из которых были произведены еще в СССР. Уничтоженные ПВО советские БПЛА — Ту-143 «Рейс», добавили в ведомстве.