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38 минут назад

Российские войска уничтожили радиолокатор комплекса С-300 на Украине

Lenta.ru

Российские войска уничтожили радиолокатор подсвета и наведения украинской зенитной ракетной системы (ЗРС) С-300 в районе Чугуева Харьковской области. Об этом журналистам сообщил официальный представитель Минобороны России

Армия России уничтожила радиолокатор комплекса С-300 на Украине
Фото: Министерство обороны РФ / РИА НовостиМинистерство обороны РФ / РИА Новости

генерал-майор Игорь Конашенков.

Кроме того, была уничтожена пусковая установка зенитного ракетного комплекса «Оса-АКМ» в районе Николаевки Донецкой народной республики (ДНР).

Ранее стало известно, что российскими системами противовоздушной обороны (ПВО) были уничтожены 13 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ), два из которых были произведены еще в СССР. Уничтоженные ПВО советские БПЛА — Ту-143 «Рейс», добавили в ведомстве.

Всего с начала спецоперации были уничтожены 179 самолетов, 127 вертолетов, 1019 БПЛА, 323 зенитных ракетных комплекса, 3266 танков и других боевых бронированных автомобилей, а также 433 установки реактивных систем залпового огня.

Армия,Игорь Конашенков,Минобороны России,
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