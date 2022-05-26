Минобороны заявило об уничтожении горно-штурмовой бригады ВСУ

У железнодорожной станции Покровск в Донецкой народной республике (ДНР) уничтожены во время выгрузки подразделения и техника 10-й украинской горно-штурмовой бригады, которые прибыли для усиления украинской группировки в Донбассе. Об этом в четверг, 26 мая, журналистам сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков .

По его словам, ракетные войска и артиллерия также нанесли удары по 62 пунктам управления, 407 районов сосредоточения живой силы и военной техники Вооруженных сил Украины (ВСУ). Были поражены также 47 артиллерийских и минометных подразделений на огневых позициях и три склада боеприпасов.