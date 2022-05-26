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1 час назад

Минобороны заявило об уничтожении горно-штурмовой бригады ВСУ

Lenta.ruиещё 4

У железнодорожной станции Покровск в Донецкой народной республике (ДНР) уничтожены во время выгрузки подразделения и техника 10-й украинской горно-штурмовой бригады, которые прибыли для усиления украинской группировки в Донбассе. Об этом в четверг, 26 мая, журналистам сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Минобороны заявило об уничтожении горно-штурмовой бригады ВСУ
Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / РИА НовостиПресс-служба Минобороны РФ / РИА Новости

По его словам, ракетные войска и артиллерия также нанесли удары по 62 пунктам управления, 407 районов сосредоточения живой силы и военной техники Вооруженных сил Украины (ВСУ). Были поражены также 47 артиллерийских и минометных подразделений на огневых позициях и три склада боеприпасов.

Армия,Игорь Конашенков,Минобороны России,
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