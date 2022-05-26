Столтенберг призвал страны НАТО готовиться к длительной поддержке Украины

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал страны-члены альянса готовится к тому, что помогать Украине придется долгое время. Об этом он сказал в интервью испанской газете La Vanguardia.

По его словам, сейчас первостепенная задача НАТО — помочь Украине.

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«Войны непредсказуемы, и никто не может сказать, как и когда закончится эта, но мы должны быть готовы сохранять нашу поддержку в долгосрочной перспективе», — сказал генсек.

По его словам, речь идет как о поставке вооружения Киеву, так и о поддержании поставленного материала в рабочем состоянии.

Другая роль Североатлантического альянса заключается в недопущении эскалации, подчеркнул Столтенберг.

«Если это перерастет в <…> войну между НАТО и Россией, это принесет гораздо больше разрушений и ущерба всей Европе. Поэтому мы обязаны действовать таким образом, чтобы не способствовать и не вести к эскалации», — подчеркнул глава НАТО.

Он добавил, что НАТО дает понять, что поддерживает Киев, но при этом не принимает участия в войне.

Столтенберг уточнил, что с начала спецоперации России на Украине численность войск в востоку НАТО была увеличена до 40 тысяч человек при поддержке значительных военно-морских и военно-воздушных сил.

«Цель состоит не в том, чтобы спровоцировать войну, а в том, чтобы предотвратить ее, сохранить мир и избежать путаницы или непонимания в Москве относительно готовности НАТО защищать всех союзников», — подытожил Столтенберг.

Ранее генсек НАТО на выступлении на международном экономическом форме в Давосе высказал уверенность, что конфликт на Украине разрешится за столом переговоров, при этом альянс окажет Киеву помощь.

Также в рамках этого выступления Столтенберг объявил, что НАТО не будет отправлять свои войска на Украину, так как желает избежать войны с Россией.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.