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31 минуту назад

Украинские солдаты рассказали о заградотрядах ВСУ

Lenta.ru

Пленные солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) рассказали о существовании заградотрядов, которые расстреливают военнослужащих за отказ участвовать в боевых действиях. Видео допроса распространило Минобороны России.

Украинские солдаты рассказали о заградотрядах ВСУ
Фото:  Александр Ермошенко / Reuters Александр Ермошенко / Reuters

По словам военнослужащего 95-й штурмовой бригады ВСУ Дмитрия Тарасюка, военное руководство угрожало солдатам убийством за попытки отступления.

«Как нам сказал наш командир, когда мы стояли на позиции: кто будет отступать - будем стрелять на месте, кто убежит - сзади стоит заградотряд, который будет тоже расстреливать», — рассказал он.

Армия,Минобороны России,
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