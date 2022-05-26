Украинские солдаты рассказали о заградотрядах ВСУ

Пленные солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) рассказали о существовании заградотрядов, которые расстреливают военнослужащих за отказ участвовать в боевых действиях. Видео допроса распространило Минобороны России.
По словам военнослужащего 95-й штурмовой бригады ВСУ Дмитрия Тарасюка, военное руководство угрожало солдатам убийством за попытки отступления.
«Как нам сказал наш командир, когда мы стояли на позиции: кто будет отступать - будем стрелять на месте, кто убежит - сзади стоит заградотряд, который будет тоже расстреливать», — рассказал он.