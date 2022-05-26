СМИ: Страны НАТО договорились не поставлять танки и самолеты Украине

Между странами НАТО есть неформальные договоренности об отказе от поставок на Украину некоторых типов вооружений, пишет газета Die Zeit со ссылкой на Немецкое агентство печати (dpa).

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Так, страны НАТО отказываются поставлять Украине боевые танки и самолеты, чтобы Россия не сочла поставки «вступлением в войну». Таким образом, НАТО пытается избежать прямой военной конфронтации с Россией.

В парламенте ФРГ подтвердили, что слышали об этой неформальной договоренности. При этом депутаты раскритиковали правительство страны за то, что оно не упомянуло этот вопрос во время обсуждения поставок тяжелого вооружения в Бундестаге.

Федеральное правительство Германии публично обещало поставить Украине два типа тяжелых вооружений: зенитные танки Gepard и Panzerhaubitzen 2000 (тяжелые артиллерийские орудия). Однако Украина также требует, чтобы Германия поставила боевые танки и бронетранспортеры.