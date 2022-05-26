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13 минут назад

СМИ: Страны НАТО договорились не поставлять танки и самолеты Украине

Вероника Полынина

Между странами НАТО есть неформальные договоренности об отказе от поставок на Украину некоторых типов вооружений, пишет газета Die Zeit со ссылкой на Немецкое агентство печати (dpa).

СМИ: Страны НАТО договорились не поставлять танки и самолеты Украине
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Так, страны НАТО отказываются поставлять Украине боевые танки и самолеты, чтобы Россия не сочла поставки «вступлением в войну». Таким образом, НАТО пытается избежать прямой военной конфронтации с Россией.

В парламенте ФРГ подтвердили, что слышали об этой неформальной договоренности. При этом депутаты раскритиковали правительство страны за то, что оно не упомянуло этот вопрос во время обсуждения поставок тяжелого вооружения в Бундестаге.

Федеральное правительство Германии публично обещало поставить Украине два типа тяжелых вооружений: зенитные танки Gepard и Panzerhaubitzen 2000 (тяжелые артиллерийские орудия). Однако Украина также требует, чтобы Германия поставила боевые танки и бронетранспортеры.

На вооружении Бундесвера имеются боевые танки типа «Леопард» и бронетранспортеры типа «Мардер». Германский производитель вооружений Rheinmetall предложил поставлять бывшие в употреблении образцы обеих моделей на Украину, но официального решения правительства принято пока не было.

Армия,НАТО,Бундестаг,
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