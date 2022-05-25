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22 минуты назад

Израиль отклонил просьбу США о противотанковых ракетах для Украины

Елена Прошина

Власти Израиля отклонили просьбу США, которые хотели, чтобы Украина получила произведенные в Германии с использование израильских технологий противотанковые ракеты Spike.

Израиль отклонил просьбу США о противотанковых ракетах для Украины
Фото: U.S. Air Force U.S. Air Force

Об этом сообщил портал Axios со ссылкой на должностных лиц двух стран, передает «РИА Новости».

Отмечается, что гендиректор Минобороны Израиля Амир Эшель обсуждал этот вопрос две недели назад с американским замминистром обороны по вопросам политики Колином Калом. Spike производят на израильской фабрике в Германии, поэтому для их передачи Украине требуется одобрение Тель-Авива.

Эшель ответил на эту просьбу отказом, отметив, что страна будет передавать Киеву только нелетальное военное оборудование. Свое решение он объяснил опасениями, что использование данного оружия может привести к гибели российских солдат, что в свою очередь может спровоцировать Москву «нанести урон» интересам Израиля в Сирии.

В Axios отметили, что через неделю во время визита израильского главы Минобороны Бенни Ганца в Вашингтон для встречи с коллегой Ллойдом Остином и советником президента США по нацбезопасности Джейком Салливаном тема поставок ракет уже не поднималась.

Армия,Ллойд Остин,Амир Эшель,
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