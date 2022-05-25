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25 минут назад

Кулеба назвал украинскую армию сильнейшей в Европе

Газета.Ruиещё 1

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что украинская армия является сильнейшей в Европе, министра цитирует РИА «Новости».

Кулеба назвал украинскую армию сильнейшей в Европе
Фото: ReutersReuters

«Нам говорили, что наша армия не готова. Посмотрите на нее сейчас. Это сильнейшая армия в Европе», — заявил Кулеба в ходе Всемирного экономического форума в швейцарском Давосе.

Он указал, что вопрос членства Украины в НАТО не зависит от соответствия страны каким-либо критериям, а основывается на «политическом понимании», кто ей подходит, а кто нет.

Как сообщало российское Минобороны, за время спецоперации РФ на Украине ВСУ потеряли уже более 3200 танков, 178 самолетов и 125 вертолетов.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ДНР и ЛНР. Украина разорвала с РФ дипломатические отношения, ряд стран стали оказывать ей военную и финансовую помощь.

Армия,Дмитрий Кулеба,Владимир Путин,НАТО,
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