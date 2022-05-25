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8 минут назад

Турция поставила ультиматум по вопросу членства Швеции и Финляндии в НАТО

РИА "ФедералПресс"

Вступление Швеции и Финляндии в НАТО невозможно без выполнения требований Анкары. Об этом на пресс-конференции после встречи турецкой делегации со шведскими и финскими дипломатами заявил советник президента Турции Ибрагим Калын.

Турция поставила ультиматум по вопросу членства Швеции и Финляндии в НАТО
Фото: Depo Photos / Keystone Press Agency / globallookpress.comDepo Photos / Keystone Press Agency / globallookpress.com

«Мы очень четко заявили, что процесс не будет продвигаться вперед, если проблемы безопасности (Турции) не будут решены конкретными шагами и в определенные сроки», – сказал Калын.

По словам советника Эрдогана, тот факт, что Швеция после почти двухсот лет сохранения нейтрального статуса решила стать членом НАТО на фоне конфликта на Украине, «является важным переломным моментом».

Калын также отметил, что с момента вступления Турции в НАТО в 1952 году она играет одну из ключевых ролей в блоке, передает Yeni Şafak.

18 мая Финляндия и Швеция подали заявки на вступление в НАТО. Чтобы начать официальные переговоры о вступлении, необходимо единогласное решение всех участников альянса. При этом Турция неоднократно заявляла, что выступает против членства Финляндии и Швеции, поскольку их правительства «оказывают всяческую поддержку» запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК).

Армия,В мире,Ибрагим Калын,Рабочая партия Курдистана,НАТО,
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