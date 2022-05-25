Турция поставила ультиматум по вопросу членства Швеции и Финляндии в НАТО

Вступление Швеции и Финляндии в НАТО невозможно без выполнения требований Анкары. Об этом на пресс-конференции после встречи турецкой делегации со шведскими и финскими дипломатами заявил советник президента Турции Ибрагим Калын.

Фото: Depo Photos / Keystone Press Agency / globallookpress.com Depo Photos / Keystone Press Agency / globallookpress.com

«Мы очень четко заявили, что процесс не будет продвигаться вперед, если проблемы безопасности (Турции) не будут решены конкретными шагами и в определенные сроки», – сказал Калын.

По словам советника Эрдогана, тот факт, что Швеция после почти двухсот лет сохранения нейтрального статуса решила стать членом НАТО на фоне конфликта на Украине, «является важным переломным моментом».

Калын также отметил, что с момента вступления Турции в НАТО в 1952 году она играет одну из ключевых ролей в блоке, передает Yeni Şafak.