Небензя: сдавшиеся военные Украины рассказали о приказах стрелять по мирным

Пленные украинские военные признались, что им приказывали стрелять по мирным жителям и не брать в плен российских военнослужащих. Об этом заявил в среду постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности ООН по теме защиты гражданского населения в условиях конфликтов.
"Отдельно хочу привлечь внимание к пыткам и издевательствам со стороны украинских националистов и ВСУ над российскими военнопленными. Имеются многочисленные признания пленных солдат ВСУ в том, что они имели приказ стрелять по мирным жителям и не брать российских военнослужащих в плен", - сказал он.
Все украинские военные, совершившие преступления, предстанут перед законом, по словам Небензи, это лишь вопрос времени.
"Спецоперация наглядно высветила, насколько циничными и преступными могут быть действия представителей киевских властей, их вооруженных сил и особенно националистических формирований, - сказал он. - Российская сторона и авторитетные НПО тщательно фиксируют преступления Киева. Вопрос ответственности - лишь вопрос времени".
"Все виновные в преднамеренном нападении на гражданских лиц, либо их гибели в результате неизбирательного и непропорционального применения силы в нарушение требований международного гуманитарного права предстанут перед законом", - добавил Небензя.