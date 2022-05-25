Небензя: сдавшиеся военные Украины рассказали о приказах стрелять по мирным

"Отдельно хочу привлечь внимание к пыткам и издевательствам со стороны украинских националистов и ВСУ над российскими военнопленными. Имеются многочисленные признания пленных солдат ВСУ в том, что они имели приказ стрелять по мирным жителям и не брать российских военнослужащих в плен", - сказал он.