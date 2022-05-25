В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+18° в 
USD 56.30EUR 57.92
Войти в почту
23 минуты назад

Небензя: сдавшиеся военные Украины рассказали, что у них был приказ стрелять по мирным

ТАСС

Пленные украинские военные признались, что им приказывали стрелять по мирным жителям и не брать в плен российских военнослужащих. Об этом заявил в среду постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности ООН по теме защиты гражданского населения в условиях конфликтов.

Небензя: сдавшиеся военные Украины рассказали о приказах стрелять по мирным
Фото: ТАССТАСС

"Отдельно хочу привлечь внимание к пыткам и издевательствам со стороны украинских националистов и ВСУ над российскими военнопленными. Имеются многочисленные признания пленных солдат ВСУ в том, что они имели приказ стрелять по мирным жителям и не брать российских военнослужащих в плен", - сказал он.

Все украинские военные, совершившие преступления, предстанут перед законом, по словам Небензи, это лишь вопрос времени.

"Спецоперация наглядно высветила, насколько циничными и преступными могут быть действия представителей киевских властей, их вооруженных сил и особенно националистических формирований, - сказал он. - Российская сторона и авторитетные НПО тщательно фиксируют преступления Киева. Вопрос ответственности - лишь вопрос времени".

"Все виновные в преднамеренном нападении на гражданских лиц, либо их гибели в результате неизбирательного и непропорционального применения силы в нарушение требований международного гуманитарного права предстанут перед законом", - добавил Небензя.

Армия,Василий Небензя,Совбез ООН,ООН,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители