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20 минут назад

Путин поручил увеличить пособия женщинам-военнослужащим с детьми с 1 июля

RT на русскомиещё 1

Президент России Владимир Путин на заседании президиума Госсовета по социальным вопросам заявил, что пособия женщинам-военнослужащим с детьми будут увеличены и составят более 31 тыс. рублей.

Путин поручил увеличить пособия женщинам-военнослужащим с детьми
Фото: ТАСС ТАСС

Российский лидер объяснил, что, поскольку женщины-военнослужащие не входят в систему страховки, выплаты им предусмотрены фиксированные — более 15 тыс. рублей.

«С 1 июля такая несправедливость должна быть устранена. Эта сумма должна быть увеличена более чем в два раза, до уровня чуть больше 31 тыс., как раз для женщин, которые имеют эту страховку», — сказал он.

До этого Путин предложил увеличить на 10% размер пенсии неработающим пенсионерам с 1 июня.

Также Путин заявил, что с 1 июля 2022 года минимальный размер оплаты труда (МРОТ) увеличится на 10%.

Армия,Владимир Путин,
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