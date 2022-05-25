Путин поручил увеличить выплаты принимающим участие в СВО военнослужащим

«Нужно быстро и в полном объеме решать вопросы социальной поддержки. Тем более тех, кто получил ранения. И тем более семьям погибших наших товарищей. Своевременно. В полном объеме. Это касается выплат денежного довольствия, соответствующих премий, мы уже договорились с председателем правительства о том, что некоторый пересчет делаем», - заявил президент Путин на заседании президиума Госсовета по социальным вопросам.