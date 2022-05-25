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21 минуту назад

В США заявили о серьезных проблемах со снабжением ВСУ

Lenta.ru

Вооруженные силы Украины (ВСУ) испытывают серьезные проблемы со снабжением, заявил экс-советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор. Его слова приводит РИА ФАН.

В США заявили о серьезных проблемах со снабжением ВСУ
Фото: ТАССТАСС

Комментируя текущую ситуацию, Макгрегор указал, что подразделения украинской армии в Донбассе полностью обездвижены.

Полковник также указал, что Соединенные Штаты тратят внушительные средства на военную поддержку Украины. Он отметил, что в случае поражения ВСУ администрация президента США Джо Байдена окажется в неловкой ситуации, потому как представителям Белого дома придется оправдываться перед гражданами за серьезный провал во внешней политике.

Армия,Дуглас Макгрегор,Джозеф Байден,Пентагон,
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