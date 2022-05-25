В США заявили о серьезных проблемах со снабжением ВСУ

Полковник также указал, что Соединенные Штаты тратят внушительные средства на военную поддержку Украины. Он отметил, что в случае поражения ВСУ администрация президента США Джо Байдена окажется в неловкой ситуации, потому как представителям Белого дома придется оправдываться перед гражданами за серьезный провал во внешней политике.