Вооруженные силы Украины (ВСУ) испытывают серьезные проблемы со снабжением, заявил экс-советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор. Его слова приводит РИА ФАН.
Комментируя текущую ситуацию, Макгрегор указал, что подразделения украинской армии в Донбассе полностью обездвижены.
Полковник также указал, что Соединенные Штаты тратят внушительные средства на военную поддержку Украины. Он отметил, что в случае поражения ВСУ администрация президента США Джо Байдена окажется в неловкой ситуации, потому как представителям Белого дома придется оправдываться перед гражданами за серьезный провал во внешней политике.