Для летчиков-испытателей изменится система присвоения воинских званий

Приняты в третьем чтении поправки в Федеральный закон «О воинской обязанности и военной службе» по вопросу присвоения воинского звания военнослужащим летного состава.

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Закон позволит присваивать летчикам и штурманам, участвующим в летных испытаниях опытной и серийной авиатехники,воинское звание на одну ступень выше предусмотренного штатом для занимаемой ими воинскойдолжности, но не выше звания полковника.

Как пояснил Председатель Комитета по обороне Андрей Картаполов, это сделано по аналогии с военнослужащими, которые являются педагогическими работниками и имеют ученую степень или звание.