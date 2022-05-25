Для летчиков-испытателей изменится система присвоения воинских званий

Приняты в третьем чтении поправки в Федеральный закон «О воинской обязанности и военной службе» по вопросу присвоения воинского звания военнослужащим летного состава.
Закон позволит присваивать летчикам и штурманам, участвующим в летных испытаниях опытной и серийной авиатехники,воинское звание на одну ступень выше предусмотренного штатом для занимаемой ими воинскойдолжности, но не выше звания полковника.
Как пояснил Председатель Комитета по обороне Андрей Картаполов, это сделано по аналогии с военнослужащими, которые являются педагогическими работниками и имеют ученую степень или звание.
«При присвоении званий на ступень выше будут учитываться личные заслуги каждого военнослужащего. Уверен, что данный закон будет способствовать повышению привлекательности летно-испытательной работы, а также повышению уровня авторитета летчиков и штурманов-испытателей», — заявил парламентарий.