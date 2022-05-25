Военным отменят предельный возраст для заключения первых контрактов

«Первый контракт о прохождении военной службы граждане смогут заключить и после сорока лет. А иностранцы — после тридцати. Напомню, что сейчас первый контракт заключают граждане в возрасте от 18 до 40 лет и иностранцы в возрасте от 18 до 30 лет», — пояснил журналистам один из авторов законопроекта, глава Комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.