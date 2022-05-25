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1 час назад

Военным отменят предельный возраст для заключения первых контрактов

Парламентская газетаиещё 22

Возрастные ограничения для прохождения военной службы по контракту будут сняты. Соответствующий законопроект (№ 127141-8) Госдума приняла в первом чтении и в целом.

Военным отменят предельный возраст для заключения первых контрактов
Фото: ТАССТАСС

«Первый контракт о прохождении военной службы граждане смогут заключить и после сорока лет. А иностранцы — после тридцати. Напомню, что сейчас первый контракт заключают граждане в возрасте от 18 до 40 лет и иностранцы в возрасте от 18 до 30 лет», — пояснил журналистам один из авторов законопроекта, глава Комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

По словам депутата, принятие данного законопроекта позволит привлекать на военную службу специалистов востребованных специальностей.

«Нам надо укреплять Вооруженные силы, помогать Министерству обороны. Наш Верховный главнокомандующий все делает для того, чтобы армия побеждала и повышала свою эффективность», — подчеркнул председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Армия,Андрей Картаполов,Вячеслав Володин,Госдума,
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