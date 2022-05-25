Международная морская организация предупредила о минах в Черном море

Международная морская организация (IMO) предупредила, что у берегов Румынии и Турции в Черном море дрейфуют мины. Об этом сообщает ТАСС.

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В IMO заявили, что морские мины оказались у румынских и турецких берегов в результате конфликта на Украине. Организация призвала к осторожности при навигации.

Во второй половине марта управление навигационной гидрографии и океанографии ВМС Турции выпустило предупреждение о минах в Черном море.

В Турции заявили, что мины были установлены в портах Одесса, Очаков, Черноморск и Южный, они могли отсоединиться и стать свободно плавающими.

До этого о риске появления дрейфующих мин в проливе Босфоре и далее в водах Средиземноморского бассейна предупредили в ФСБ.

В спецслужбе заявили, что ВМС Украины устанавливали минные заграждения на подходах к портам (около 420 мин устаревших типов ЯМ (якорная мина) и ЯРМ (якорная речная мина). Во время штормов начали обрываться тросы, соединяющие мины с донными якорями.