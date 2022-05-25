Разведывательно-ударные вертолеты Ка-52 уничтожили пункт управления и бронетехнику подразделений ВСУ в ходе специальной военной операции. Соответствующее видео распространило Минобороны России в среду.

На кадрах видно, как вертолеты с символами V готовятся к выполнению задания и отправляются в назначенные точки.

"В ходе выполнения боевых вылетов летчики армейской авиации выполнили пуски ракет по обнаруженным укрепленным пунктам подразделений ВСУ", - говорится в сообщении военного ведомства.

Удары, уточнили в Минобороны России, были нанесены с расстояния 5 км. "В результате боевого применения были уничтожены пункт управления и бронетехника подразделений ВСУ", - подчеркнули в ведомстве.

Ка-52 "Аллигатор" - боевой разведывательно-ударный вертолет разработки конструкторского бюро Камова (входит в холдинг "Вертолеты России"), производится на Арсеньевском авиационном заводе "Прогресс" имени Н. И. Сазыкина.