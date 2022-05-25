Подразделения Донецкой и Луганской народных республик при поддержке российских военнослужащих взломали оборону армии Украины на Светлодарской дуге. Об этом сообщил в своем Telegram-канале посол ЛНР в Российской Федерации Родион Мирошник.

По его словам, украинская оборона «сыплется», Горск они уже потеряли. В настоящее время союзные войска активно штурмуют Горский и Золотой, продвижение происходит в сторону Малорязанцево, Волчеяровки, рассказал дипломат.

Он добавил, что часть стратегической трассы Лисичанск — Артемовск находится под полным огневым контролем войск ЛНР, ДНР и России. Благодаря этому украинские войска в Северодонецке и Лисичанске лишены возможности получить вооружение.

Местные жители рассказали, что украинские военные вечером 24 мая пытались уйти из пригорода Лисичанска — город Приволье и село Шепилово. Пытавшиеся пробраться через поля, попадают под обстрел, уточнил Мирошник.

Он уточнил, что пока неизвестно, какая часть украинских войск осталась в этих населенных пунктах.

Накануне Народная милиция ЛНР сообщила о взятии под контроль Светлодарска.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.