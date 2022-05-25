NYT: США активизировали укрепление обороны Тайваня

Администрация президента США Джо Байдена активизировала усилия по перестройке систем обороны Тайваня с учетом военных поставок на Украину. Об этом сообщает газета The New York Times со ссылкой на нынешние и бывшие официальные лица США.
По данным издания, Вашингтон планирует усилить военное присутствие в регионе, чтобы «попытаться отразить возможную атаку со стороны Вооруженных сил КНР». При этом Соединенные Штаты, пишет The New York Times, «извлекает уроки из поставок оружия Украине».
«Некоторые военные аналитики говорят, что Тайвань может позже закупить морские мины и боевые беспилотники. Как и в случае с Украиной, правительство США могло бы также предоставить разведывательные данные для повышения смертоносности оружия, даже если оно воздержится от отправки войск», — говорится в материале.
Нынешние и бывшие официальные лица рассказали, что США «тайно настаивают на том», чтобы Тайвань закупал оружие, подходящее для «асимметричной войны».
Ранее колумнист газеты Le Figaro Рено Жирар заявил, что слова президента США Джо Байдена о Тайване «развязали эпоху великого противостояния». По его мнению, важным стало обещание Байдена оказать Тайваню военную поддержку в случае нападения со стороны Китая.