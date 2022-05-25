NYT: США активизировали укрепление обороны Тайваня

«Некоторые военные аналитики говорят, что Тайвань может позже закупить морские мины и боевые беспилотники. Как и в случае с Украиной, правительство США могло бы также предоставить разведывательные данные для повышения смертоносности оружия, даже если оно воздержится от отправки войск», — говорится в материале.