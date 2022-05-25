В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+15° в 
USD 56.97EUR 58.87
Войти в почту
12 минут назад

NYT: США учли опыт Украины и активизировали укрепление обороны Тайваня

Газета.Ru

Администрация президента США Джо Байдена активизировала усилия по перестройке систем обороны Тайваня с учетом военных поставок на Украину. Об этом сообщает газета The New York Times со ссылкой на нынешние и бывшие официальные лица США.

NYT: США активизировали укрепление обороны Тайваня
Фото: ReutersReuters

По данным издания, Вашингтон планирует усилить военное присутствие в регионе, чтобы «попытаться отразить возможную атаку со стороны Вооруженных сил КНР». При этом Соединенные Штаты, пишет The New York Times, «извлекает уроки из поставок оружия Украине».

«Некоторые военные аналитики говорят, что Тайвань может позже закупить морские мины и боевые беспилотники. Как и в случае с Украиной, правительство США могло бы также предоставить разведывательные данные для повышения смертоносности оружия, даже если оно воздержится от отправки войск», — говорится в материале.

Нынешние и бывшие официальные лица рассказали, что США «тайно настаивают на том», чтобы Тайвань закупал оружие, подходящее для «асимметричной войны».

Ранее колумнист газеты Le Figaro Рено Жирар заявил, что слова президента США Джо Байдена о Тайване «развязали эпоху великого противостояния». По его мнению, важным стало обещание Байдена оказать Тайваню военную поддержку в случае нападения со стороны Китая.

Армия,Джозеф Байден,Администрация США,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители