США вооружают еще одну страну, учитывая опыт с Украиной

США используют опыт поставок вооружений на Украину при попытке перестроить систему обороны Тайваня. Об этом пишет газета New York Times со ссылкой на свои источники, передает РИА Новости.

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Ранее президент США Джо Байден заявил, что США готовы принять активное участие в защите Тайваня на случай «вторжения». Об этом он упомянул в своей речи на пресс-конференции с премьером Японии Фумио Кисидой 23 мая. Позднее Белый дом пояснил, что Байден, говоря о готовности к военному участию в защите Тайваня, имел в виду поставки оружия для самообороны региона.

Газета пишет, что цель Белого дома — превратить Тайвань в так называемый «дикобраз» — территорию, изобилующую вооружениями и другими формами поддержки, нападать на которую «слишком болезненно».

New York Times отмечает, что Вашингтон планирует приложить все необходимые усилия и усилить свое присутствие в регионе, чтобы сдержать «потенциальную атаку» на Тайвань со стороны Китая. Отмечается, что у КНР одна из крупнейших армий в мире.