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1 час назад

США вооружают Тайвань, учитывая опыт снабжения Украины

Елена Прошина

США используют опыт поставок вооружений на Украину при попытке перестроить систему обороны Тайваня. Об этом пишет газета New York Times со ссылкой на свои источники, передает РИА Новости.

США вооружают еще одну страну, учитывая опыт с Украиной
Фото: ReutersReuters

Ранее президент США Джо Байден заявил, что США готовы принять активное участие в защите Тайваня на случай «вторжения». Об этом он упомянул в своей речи на пресс-конференции с премьером Японии Фумио Кисидой 23 мая. Позднее Белый дом пояснил, что Байден, говоря о готовности к военному участию в защите Тайваня, имел в виду поставки оружия для самообороны региона.

Газета пишет, что цель Белого дома — превратить Тайвань в так называемый «дикобраз» — территорию, изобилующую вооружениями и другими формами поддержки, нападать на которую «слишком болезненно».

New York Times отмечает, что Вашингтон планирует приложить все необходимые усилия и усилить свое присутствие в регионе, чтобы сдержать «потенциальную атаку» на Тайвань со стороны Китая. Отмечается, что у КНР одна из крупнейших армий в мире.

Ранее министр обороны Тайваня Цю Гочжэн заявил, что начало военного конфликта между Пекином и Тайбэем станет трагедией для обеих сторон. Он подчеркнул, что войны не хочет никто.

Армия,Фумио Кисида,Джозеф Байден,
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