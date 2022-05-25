Южная Корея выпустила две ракеты в ответ на испытания КНДР

Южная Корея в ответ на новые испытания КНДР выпустила две баллистические ракеты в сторону Японского моря. Об этом сообщает агентство Yonhap со ссылкой на информацию южнокорейских военных, передает портал «Известия».

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Отмечается, что южнокорейские и американские разведывательные службы в данный момент проводят анализ данных о трех снарядах, выпущенных со стороны КНДР в восточном направлении.