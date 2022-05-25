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3 минуты назад

Южная Корея выпустила две ракеты в ответ на испытания КНДР

Елена Прошина

Южная Корея в ответ на новые испытания КНДР выпустила две баллистические ракеты в сторону Японского моря. Об этом сообщает агентство Yonhap со ссылкой на информацию южнокорейских военных, передает портал «Известия».

Южная Корея выпустила две ракеты в ответ на испытания КНДР
Фото: ТАССТАСС

Отмечается, что южнокорейские и американские разведывательные службы в данный момент проводят анализ данных о трех снарядах, выпущенных со стороны КНДР в восточном направлении.

По предварительной информации, первая межконтинентальная баллистическая ракета (МБР) пролетела примерно 360 км при максимальной высоте в 540 км. При этом высота полета второй ракеты составляла примерно 20 км.

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