Южная Корея выпустила две ракеты в ответ на испытания КНДР

Южная Корея в ответ на новые испытания КНДР выпустила две баллистические ракеты в сторону Японского моря. Об этом сообщает агентство Yonhap со ссылкой на информацию южнокорейских военных, передает портал «Известия».
Отмечается, что южнокорейские и американские разведывательные службы в данный момент проводят анализ данных о трех снарядах, выпущенных со стороны КНДР в восточном направлении.
По предварительной информации, первая межконтинентальная баллистическая ракета (МБР) пролетела примерно 360 км при максимальной высоте в 540 км. При этом высота полета второй ракеты составляла примерно 20 км.