Зеленский призвал страны Запада помочь Украине тяжелым вооружением

"Поставка в Украину тяжелого вооружения - РСЗО, танков, противокорабельных и других вооружений - это лучшая инвестиция в поддержание стабильности в мире и предотвращение многих тяжелых кризисов, которые Россия еще планирует или уже спровоцировала", - сказал он.