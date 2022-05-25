Зеленский призвал страны Запада помочь Украине тяжелым вооружением

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ситуация в Донбассе остается тяжелой и призвал страны Запада помочь Украине тяжелым вооружением, передает The Guardian.
"Поставка в Украину тяжелого вооружения - РСЗО, танков, противокорабельных и других вооружений - это лучшая инвестиция в поддержание стабильности в мире и предотвращение многих тяжелых кризисов, которые Россия еще планирует или уже спровоцировала", - сказал он.
По его словам, Украина продолжает работать над гарантиями безопасности. В частности, была создана международная консультативная группа во главе с руководителем офиса президента Украины Андреем Ермаком и бывшим генсеком НАТО Андерсом Фог Расмуссеном. В состав группы также войдут ведущие специалисты в области безопасности, обороны и дипломатии.
"Их задача — разработать такой формат гарантий, который действительно будет работать. И не на несколько месяцев или лет, а на протяжении жизни многих поколений украинцев", - добавил Зеленский.
Ранее Зеленский назвал условие для возобновления переговоров с Россией.