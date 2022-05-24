Греция призналась в отправке новых вооружений на Украину

Министр национальной обороны Греции Никос Панайотопулос во вторник признал, что страна направила новые вооружения на Украину. Об этом он сообщил в ответе на запрос, который направили ему руководители сектора национальной обороны ведущей греческой оппозиционной партии Коалиция радикальных левых сил - Прогрессивный альянс Тодорис Дрицас и Йоргос Ципрас, а также экс-глава МИД Греции, руководитель сектора внешней политики партии Йоргос Катрунгалос.

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"Греция, как и все европейские страны, помогает Украине оборонной техникой, чтобы она защитила себя от нападения со стороны России. Оборонные материалы предоставляются из резервов, которыми располагает страна, и это ни в малейшей степени не ослабляет ее обороноспособности. Греция не может быть исключением среди других стран - членов ЕС, которые делают то же самое", - говорится в заявлении главы Минобороны, опубликованном газетой "Эфимерида тон синдактон".

Издание отмечает, что в заявлении министра не уточняются основные детали поставок, например, какие именно оборонные материалы Греция отправила на Украину. Кроме того, в нем не поясняется, почему правительство предпочло сохранить этот вопрос в тайне.

Представители главной оппозиционной партии во вторник обвинили правительство в том, что оно скрывает от народа и парламента страны отправку на Украину тяжелых вооружений. Они привели заявление министра обороны США Ллойда Остина, который сообщил в понедельник, что многие страны объявили о новых бесплатных поставках на Украину важнейших систем артиллерии и боеприпасов, в том числе Италия, Греция, Норвегия и Польша.