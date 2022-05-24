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51 минуту назад

Министр обороны Греции признал, что страна направила новые вооружения на Украину

ТАСС

Министр национальной обороны Греции Никос Панайотопулос во вторник признал, что страна направила новые вооружения на Украину. Об этом он сообщил в ответе на запрос, который направили ему руководители сектора национальной обороны ведущей греческой оппозиционной партии Коалиция радикальных левых сил - Прогрессивный альянс Тодорис Дрицас и Йоргос Ципрас, а также экс-глава МИД Греции, руководитель сектора внешней политики партии Йоргос Катрунгалос.

Греция призналась в отправке новых вооружений на Украину
Фото: ТАССТАСС

"Греция, как и все европейские страны, помогает Украине оборонной техникой, чтобы она защитила себя от нападения со стороны России. Оборонные материалы предоставляются из резервов, которыми располагает страна, и это ни в малейшей степени не ослабляет ее обороноспособности. Греция не может быть исключением среди других стран - членов ЕС, которые делают то же самое", - говорится в заявлении главы Минобороны, опубликованном газетой "Эфимерида тон синдактон".

Издание отмечает, что в заявлении министра не уточняются основные детали поставок, например, какие именно оборонные материалы Греция отправила на Украину. Кроме того, в нем не поясняется, почему правительство предпочло сохранить этот вопрос в тайне.

Представители главной оппозиционной партии во вторник обвинили правительство в том, что оно скрывает от народа и парламента страны отправку на Украину тяжелых вооружений. Они привели заявление министра обороны США Ллойда Остина, который сообщил в понедельник, что многие страны объявили о новых бесплатных поставках на Украину важнейших систем артиллерии и боеприпасов, в том числе Италия, Греция, Норвегия и Польша.

Президент России Владимир Путин объявил 24 февраля о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. После этого США, ЕС, Великобритания, а также ряд других государств ввели в отношении России масштабные санкции начали осуществлять поставки вооружений Киеву.

Армия,Ллойд Остин,Йоргос Ципрас,Владимир Путин,ЕС,
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