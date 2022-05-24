СМИ: два ребенка погибли в результате стрельбы в начальной школе в Техасе

НЬЮ-ЙОРК, 24 мая. /ТАСС/. Два школьника погибли, больше 10 получили ранения в результате стрельбы в начальной школе в американском городе Ювалд (штат Техас), сообщил во вторник телеканал ABC со ссылкой на источники среди медиков.
По его сведениям, медицинская помощь оказывается 13 школьникам, двое из них были перевезены в больницу в городе Сан-Антонио. Кроме того, пулевое ранение получил 45-летний взрослый.
По информации местных СМИ, инцидент начался около 12:00 по местному времени (20:00 мск), через час полиция сообщила о задержании стрелявшего. Информации о его мотивах и состоянии пострадавших пока не приводится.