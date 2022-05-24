СМИ: два ребенка погибли в результате стрельбы в начальной школе в Техасе

НЬЮ-ЙОРК, 24 мая. /ТАСС/. Два школьника погибли, больше 10 получили ранения в результате стрельбы в начальной школе в американском городе Ювалд (штат Техас), сообщил во вторник телеканал ABC со ссылкой на источники среди медиков.

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По его сведениям, медицинская помощь оказывается 13 школьникам, двое из них были перевезены в больницу в городе Сан-Антонио. Кроме того, пулевое ранение получил 45-летний взрослый.