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1 час назад

СМИ: два ребенка погибли в результате стрельбы в начальной школе в Техасе

ТАССиещё 12

НЬЮ-ЙОРК, 24 мая. /ТАСС/. Два школьника погибли, больше 10 получили ранения в результате стрельбы в начальной школе в американском городе Ювалд (штат Техас), сообщил во вторник телеканал ABC со ссылкой на источники среди медиков.

СМИ: два ребенка погибли в результате стрельбы в начальной школе в Техасе
Фото: Газета.RuГазета.Ru

По его сведениям, медицинская помощь оказывается 13 школьникам, двое из них были перевезены в больницу в городе Сан-Антонио. Кроме того, пулевое ранение получил 45-летний взрослый.

По информации местных СМИ, инцидент начался около 12:00 по местному времени (20:00 мск), через час полиция сообщила о задержании стрелявшего. Информации о его мотивах и состоянии пострадавших пока не приводится.

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