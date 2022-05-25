Россия откроет коридор из порта Мариуполя для иностранных судов

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Минобороны России сообщило, что открывает два морских гуманитарных коридора для выхода иностранных судов из портов на Черном и Азовском морях. Об этом сообщается на сайте российского военного ведомства.

По словам начальника Национального центра управления обороной Михаила Мизинцева, это будут полосы для безопасного движения судов, они будут работать ежедневно с 8:00 до 19:00 по московскому времени.

В Черном море будут открыты гумкоридоры для выхода из портов Херсон, Николаев, Черноморск, Очаков, Одесса и Южный в юго-западном направлении от территориального моря Украины протяженностью 80 миль и шириной три мили. В Азовском море — для выхода из порта Мариуполь протяженностью 115 миль и шириной две мили в направлении Черного моря.

Мизинцев отметил, что в портах Херсон, Николаев, Черноморск, Очаков, Одесса и Южный остаются заблокированными 70 иностранных судов из 16 государств, которые не могут беспрепятственной выйти в отрытое море из-за угрозы обстрела с украинской стороны и высокой минной опасности.