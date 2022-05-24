Назван способный сбросить «десять Хиросим» самолет США

«Самое опасное у США — авиация, они достигли больших успехов в данной сфере, практически все боевые задачи у них выполняют ВВС. В отличие от них, Вооруженные силы (ВС) России перекладывают их на высокоточное ракетное вооружение. Но свою авиацию Пентагон против России полноценно применить не сможет из-за наших систем противовоздушной обороны (ПВО) и противоракетной обороны (ПРО) <...> Вряд ли США вмешаются в конфликт Пекина и Тайваня. Они и Украине обещали отправить войска, флот, авиацию, но этого не случилось», — сообщил он.