Ветеран американского спецназа назвал бои в Украине самыми ожесточенными в своей жизни

Ветеран отряда спецназа США по имени Кевин, который записался участвовать в боях на стороне Украины, рассказал о ходе боевых действиях на территории страны. Как сообщает CNN, он сравнил ситуацию в стране с боями в Ираке и Афганистане и отметил, что на Украине они идут наиболее ожесточенно.

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«Здесь танки, а над нами вертолеты. И слышно, как пролетают российские самолеты. А в открытом поле русские высаживают войска на вертолетах. Это слишком», — заявил Кевин.

Военный рассказал, что ему и его отряду приходилось скрываться четыре дня в оздоровительном комплексе, находясь под постоянными обстрелами. Вместе с сослуживцами они назвали его «домом ужасов», поскольку там происходил буквально «кошмар».