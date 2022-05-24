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15 минут назад

Ветеран американского спецназа назвал бои в Украине самыми ожесточенными в своей жизни

Никита Бородкин

Ветеран отряда спецназа США по имени Кевин, который записался участвовать в боях на стороне Украины, рассказал о ходе боевых действиях на территории страны. Как сообщает CNN, он сравнил ситуацию в стране с боями в Ираке и Афганистане и отметил, что на Украине они идут наиболее ожесточенно.

Ветеран американского спецназа назвал бои в Украине самыми ожесточенными в своей жизни
Фото: ТАССТАСС

«Здесь танки, а над нами вертолеты. И слышно, как пролетают российские самолеты. А в открытом поле русские высаживают войска на вертолетах. Это слишком», — заявил Кевин.

Военный рассказал, что ему и его отряду приходилось скрываться четыре дня в оздоровительном комплексе, находясь под постоянными обстрелами. Вместе с сослуживцами они назвали его «домом ужасов», поскольку там происходил буквально «кошмар».

Напомним, что 24 мая президент Чехии Милош Земан не разрешил группе граждан вступить в ряды Вооруженных сил Украины. Двумя неделями ранее Земан позволил 103 чешским гражданам стать наемниками в ВСУ. Он подписал постановление о согласии после их обращения, поданного в соответствии с законом о воинской повинности.

Армия,Милош Земан,
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