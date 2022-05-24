Пушилин: подразделения РФ зашли в Красный Лиман

На севере Донецкой народной республики начался штурм Красного Лимана, половина города занята силами РФ и республик. Об этом «Интерфаксу» сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

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«Сейчас идет активная фаза освобождения города Красный Лиман. Подразделения РФ совместно с народными милициями ДНР и ЛНР зашли в сам город. Порядка половины города находится под нашими подразделениями», — приводятся в материале слова Пушилина.

Также глава ДНР отметил, что на сегодняшний день считаются освобожденными уже 28 населенных пунктов на севере республики.