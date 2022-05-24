Присвоение звания полковника ускорят для летчиков-испытателей

За особые заслуги летчикам-испытателям предлагается присваивать звания выше их должности. Такой законопроект (№ 33202-8) кабмина приняли во втором чтении на пленарном заседании Госдумы 24 мая.

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Законопроект касается летчиков (штурманов)-испытателей первого класса, участвующих в летных испытаниях (исследованиях) опытной и серийной авиационной техники, пояснила член Комитета Госдумы по обороне Татьяна Кусайко. Если закон примут, за особые личные заслуги летчикам-испытателям смогут присваивать воинское звание на одну ступень выше, чем это предусмотрено штатом для занимаемой воинской должности, но не выше звания полковника.

Аналогичная норма действует в отношении военнослужащих, имеющих ученую степень или ученые звания и являющихся педагогическими работниками, пояснила депутат.

Принятие закона окажет положительное влияние на мотивацию офицеров к прохождению военной службы на должностях летного состава, участвующего в летных испытаниях опытной и серийной авиационной техники, а также уменьшит отток высококвалифицированных кадров и повысит мотивацию летного состава строевых частей к избранию профессии летчика (штурмана)-испытателя, говорится в пояснении к документу.