На Украине рассказали о планах ввести войска в Крым

«Вы должны понимать, что с момента объявления о поставках вооружения должны быть пройдены следующие этапы. Первый – это поступление вооружения в страну, второе – овладение этим вооружением и только на третьем этапе – начало его использования. <…> С августа начнется переломный момент. Потому что сейчас нам катастрофически не хватает тяжелого вооружения», - рассказал Буданов.