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24 минуты назад

На Украине заявили о планах ввести войска в Крым

Мария Иванова

Глава украинской разведки Кирилл Буданов заявил, что Украина планирует ввести войска в Крым до конца 2022 года. Об этом сообщает «Украинская правда».

На Украине рассказали о планах ввести войска в Крым
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«До конца года мы должны как минимум зайти на территорию Крыма», - сказал Буданов.

Также глава разведки заявил, что в августе должен наступить «переломный момент» в конфликте - к этому времени украинские войска должны получить западные тяжёлые вооружения.

«Вы должны понимать, что с момента объявления о поставках вооружения должны быть пройдены следующие этапы. Первый – это поступление вооружения в страну, второе – овладение этим вооружением и только на третьем этапе – начало его использования. <…> С августа начнется переломный момент. Потому что сейчас нам катастрофически не хватает тяжелого вооружения», - рассказал Буданов.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявил, что попытка получить контроль над Крымом военным путем привела бы к сотням тысяч убитых украинских военных.

Шойгу заявил о сознательном замедлении наступления российских военных на Украине

Он отмечал, что очень рад, что у украинских военных такой дух, как у Буданова.

«Его [дух] нельзя терять. <…> Но цена... Вы же знаете, всему есть цена», - сказал Зеленский.

Армия,Владимир Зеленский,
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