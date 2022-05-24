На Украине рассказали о планах ввести войска в Крым

Глава украинской разведки Кирилл Буданов заявил, что Украина планирует ввести войска в Крым до конца 2022 года. Об этом сообщает «Украинская правда».
«До конца года мы должны как минимум зайти на территорию Крыма», - сказал Буданов.
Также глава разведки заявил, что в августе должен наступить «переломный момент» в конфликте - к этому времени украинские войска должны получить западные тяжёлые вооружения.
«Вы должны понимать, что с момента объявления о поставках вооружения должны быть пройдены следующие этапы. Первый – это поступление вооружения в страну, второе – овладение этим вооружением и только на третьем этапе – начало его использования. <…> С августа начнется переломный момент. Потому что сейчас нам катастрофически не хватает тяжелого вооружения», - рассказал Буданов.
Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявил, что попытка получить контроль над Крымом военным путем привела бы к сотням тысяч убитых украинских военных.
Он отмечал, что очень рад, что у украинских военных такой дух, как у Буданова.
«Его [дух] нельзя терять. <…> Но цена... Вы же знаете, всему есть цена», - сказал Зеленский.