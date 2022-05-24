Столтенберг: НАТО не отправит войска на Украину

"НАТО не будет частью конфликта, мы не отправим наши войска в регион, где они были бы прямо вовлечены в войну. Поддержка [Украины] - да, но без прямого вовлечения в войну", - сказал Столтенберг, подчеркнув, что НАТО намерена не допустить превращения конфликта в войну России и НАТО.